Intel : les prévisions inquiètent, le titre recule

(Boursier.com) — Intel chute de 4% en pré-séance, plombé par une guidance décevante pour son deuxième trimestre fiscal, expliquant craindre un ralentissement de la demande sur le marché des ordinateurs et des difficultés d'approvisionnement. La hausse de l'inflation, la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Chine et les incertitudes autour de la guerre en Ukraine ont détourné les dépenses de consommation des produits technologiques, nuisant à Intel, qui a vu plus de la moitié de ses revenus 2021 provenir du segment des processeurs pour PC. La société s'attend à dégager un bénéfice ajusté de 70 cents par action sur le trimestre en cours pour un chiffre d'affaires d'environ 18 Mds$, contre un consensus de bpa de 83 cents et 18,38 Mds$ de recettes, selon les données IBES de Refinitiv.

Outre la baisse de la demande de PC, Intel est également confronté à une concurrence croissante dans l'espace des centres de données, alors que ses homologues Nvidia et Advanced Micro Devices accélèrent leur production de puces pour répondre aux marchés en plein essor du métaverse, des applications d'IA et du cloud computing. Les revenus à marge plus élevée issus de l'activité IA ont augmenté de 22% pour atteindre 6 milliards de dollars au cours du trimestre clos, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 6,77 Mds$. Les principaux agrégats financiers de la firme californienne ont néanmoins dépassé les anticipations des analystes sur le premier trimestre de l'année avec un bpa ajusté de 87 cents, contre 80 cents de consensus, pour des revenus de 18,35 Mds$ (18,31 Mds$ attendus). La marge brute ajustée s'est élevée à 53,1% (52% de consensus).