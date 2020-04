Intel : le titre résiste malgré des perspectives incertaines

Intel : le titre résiste malgré des perspectives incertaines









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'action Intel a fait du yo-yo vendredi à Wall Street, perdant en début de séance jusqu'à 5%, avant de se reprendre et de terminer sur une progression de 0,37% à 59,26$, au lendemain de la publication des comptes trimestriels du fabricant américain de microprocesseurs.

Les résultats du 1er trimestre sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes, mais la crise du coronavirus devrait faire souffrir le groupe pendant le reste de l'année 2020... Le bénéfice net a atteint 5,66 milliards de dollars au 1er trimestre (1,31$ par action) contre 3,97 Mds$ un an plus tôt (0,87$ par action), un bond de 42%. En données ajustées des éléments non récurrents, le bénéfice net par action ressort à 1,45$ contre 0,89$ un an plus tôt, et 1,28$ anticipé par le consensus compilé par le cabinet Factset.

Le chiffre d'affaires a bondi de près de 23% pour s'établir à 19,8 Mds$ contre 16,06 Mds$ un an plus tôt et 18,67 Mds$ attendu par les analystes.

Vers une faible demande de puces au second semestre

Comme les analystes s'y attendaient, le groupe a bénéficié à court terme de la crise du coronavirus, qui a fait augmenter la demande de processeurs pour ordinateurs portables et serveurs de centres de données. Les entreprises ont en effet musclé leurs ressources informatiques pour gérer l'essor du télétravail lié aux mesures de restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie.

Toutefois, ce surcroît de demande ne devait pas être durable, si l'on en croit les prévision d'Intel. Le groupe a, comme beaucoup d'autres entreprises, suspendu sa "guidance" pour l'ensemble de l'exercice 2020. Il a cependant fait les prévisions suivantes pour le 2e trimestre : un bpa ajusté de 1,10$ et des ventes de l'ordre de 18,5 Mds$. Les analystes s'attendaient à un bpa de 1,20$ et à des ventes de 17,79 Mds$. Pour la suite, le groupe dit s'attendre à une faible demande de la part des entreprises comme des pouvoirs publics au second semestre 2020.