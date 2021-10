Intel : le titre chute après des prévisions en demi-teinte

(Boursier.com) — Intel a publié jeudi après la clôture de Wall Street des bénéfices supérieurs aux attentes des marchés pour le 3e trimestre, mais les ventes et les prévisions du géant américain des microprocesseurs ont déçu, notamment dans sa branche puces pour serveurs. Intel a a aussi annoncé que son directeur financier George Davis prendra sa retraite en mai 2022.

Le titre Intel a réagi en chutant brusquement de 7,5% dans les cotations électronique après la clôture, à la suite de la publication de ces comptes. A la clôture, le titre gagnait encore 12,4% depuis le début de l'année, mais sous-performait l'indice S&P 500 qui a bondi de 21% dans le même temps et l'indice SOXX des semiconducteurs (+22%).

Le bénéfice net du groupe basé à Santa Clara, en Californie, a bondi de 60% sur un an pour atteindre 6,82 milliards de dollars au 3e trimestre (1,67$ par action) contre 4,28 Mds$ (1,02$ par action) au 3e trimestre 2020. Après ajustements pour tenir compte des éléments non récurrents, le bpa s'élève à 1,71$, nettement plus élevé que les attentes du consensus FactSet qui était logé à 1,11$.

Les revenus ont augmenté de 4,7% pour atteindre 19,19 Mds$, mettant fin à quatre trimestres consécutifs de recul des ventes. Mais hors division mémoires (en cours de cession), les ventes ont atteint 18,09 Mds$, là où les analystes tablaient sur des revenus de 18,24 Mds$.

La division puces pour centres de données, très suivie par les analystes, a déçu en dégageant un chiffre d'affaires de 6,5 Mds$ (+10%) inférieur aux estimations de 6,67 Mds$ du consensus. Les revenus de la branche historique de processeurs pour PC ont reculé de 2% à 9,7 Mds$, mais ont fait mieux que les attentes ( 9,61 Md$).

Des prévisions inférieures aux attentes de Wall Street

Pour le 4e trimestre, Intel prévoit des ventes de 19,2 Mds$ (18,3 Mds$ hors puces mémoires) et un bpa aux normes comptable générales (GAAP) de 78 cents et un bpa non GAAP (ou ajusté) de 90 cents. Des prévisions inférieures aux attentes des analystes, qui tablaient sur des ventes de 18,25 Mds$ (hors mémoires) et un bpa ajusté de 1,01$.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Intel s'attend à un chiffre d'affaires de 77,7 Mds$ (73,5 Mds$ hors mémoires), un bpa GAAP de 4,50$ et non GAAP de 5,28$, là où Wall Street comptait sur un bpa ajusté de 4,79$ et des ventes de 73,59 Mds$.