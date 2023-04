Intel : le marché joue l'avenir après un premier trimestre compliqué

(Boursier.com) — Contrairement à Amazon, Intel maintenait des gains conséquents post-séance à Wall Street après que le fabricant de puces eut promis une reprise au second semestre, ce qui a conduit les investisseurs à regarder au-delà d'une prévision de marge bénéficiaire décevante pour le trimestre en cours.

La société a prédit que sa marge brute - une mesure étroitement surveillée dans l'industrie - recommenceraient à s'améliorer au cours de la seconde moitié de 2023. Intel revient à sa pleine capacité de fabrication et une surabondance des stocks qui afflige le marché de l'informatique personnelle touche à sa fin, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence de présentation. "Vous avez normalement une seconde moitié d'année plus forte dans notre industrie, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas", a déclaré le directeur général Pat Gelsinger, cité par 'Bloomberg'. "Nous voyons des pousses vertes sur le marché. Mais nous pensons que c'est un marché difficile pour tous".

Certains experts de l'industrie des semi-conducteurs estiment que la chute d'environ 30% des livraisons mondiales d'ordinateurs PC au premier trimestre pourrait avoir permis d'enrayer l'accumulation des stocks et ouvrir la voie à de nouvelles commandes. Intel a dit s'attendre pour le trimestre en cours à un chiffre d'affaires dont la médiane est de 12 milliards de dollars, soit au-dessus du consensus qui ressortait à 11,75 Mds$. Il anticipe une perte ajustée de 4 cents par action sur la période avril-juin, contre un bénéfice d'un cent par action attendu par les analystes alors que la marge brute serait de 37,5%, contre une estimation de 41%.

Au premier trimestre, Intel a rapporté un chiffre d'affaires de 11,72 milliards de dollars, contre un consensus de 11,04 Mds$, avec une perte ajustée de 4 cents par action contre -15 cents attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires de la division réunissant data centers et intelligence artificielle a chuté de 39% à 3,7 milliards de dollars, tandis que celui de la division d'informatique grand public a plongé de 38% à 5,8 milliards de dollars.