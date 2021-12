Intel : le CEO va rencontrer des dirigeants de TSMC

(Boursier.com) — Le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, rencontrera des dirigeants de TSMC la semaine prochaine, indique Bloomberg. Des personnes familières avec ses plans disent qu'à l'occasion d'un voyage à Taïwan et en Malaisie pour des entretiens sur la fabrication asiatique, Gelsinger s'entretiendrait donc avec des "dirigeants" non identifiés de Taiwan Semiconductor. L'article note que Gelsinger n'a pas encore voyagé en Asie en tant que DG d'Intel, et qu'il devra trouver un équilibre entre le besoin d'Intel d'utiliser TSMC en tant que sous-traitant et l'ambition du groupe de concurrencer ce même TSMC en tant que fonderie.