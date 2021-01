Intel grimpe de 6,5%, les comptes très supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Intel a créé la surprise jeudi soir, en publiant ses comptes du 4e trimestre avant la clôture de Wall Street, alors que les publications de ce type sont normalement faites après la clôture.

Les résultats du géant américain des microprocesseurs sont ressortis très supérieurs aux attentes des marchés, ce qui a fait bondir le cours de Bourse. Le titre, qui gagnait déjà 2,5% avant les annonces, a accru son avance par la suite, pour terminer sur un bond de 6,46%, à 62,46$.

Le bénéfice net du groupe basé à Santa Clara, en Californie, a chuté de 15% au 4e trimestre, pour atteindre 5,86 milliards de dollars, soit 1,42$ par action, contre 6,91 Mds$ (1,58$) un an plus tôt. Toutefois, en données ajustées des éléments non récurrents, le bpa atteint 1,52$, stable par rapport à la même période de 2019. Les revenus ont reculé de 1,1% à 19,98 Mds$, contre 20,21 Mds$ au T4 2019.

Le consensus des analystes de FactSet tablait sur un bpa ajusté de seulement 1,11$, et sur un chiffre d'affaires de 17,53 Mds$. Intel avait de son côté prévu un bpa de 1,1$ et des revenus de 17,4 Mds$.

Pour le 1er trimestre 2021, Intel s'attend à un revenu ajusté de 17,5 Mds$ et un bpa ajusté de 1,10$, de chiffres supérieurs au consensus (16,08 Mds$ et 0,93$).

Changement de CEO en vue en février

Au 4e trimestre, la branche puces pour centres de données a fait mieux que prévu avec un chiffre d'affaires de 6,1 Mds$ (-16%) alors que les analystes s'attendaient à 5,48 Mds$. Les puces pour PC (la division historique d'Intel) ont généré des ventes de 10,9 Mds$, en hausse de 9%, là où Wall Street s'attendait à 9,57 Mds$.

Intel a souffert ces dernières années d'une concurrence accrue sur ses marchés, notamment de la part d'Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia, et Broadcom Le groupe a annoncé la semaine dernière un changement de directeur général : son CEO Bob Swan quittera ainsi son poste en février, après environ 2 ans en poste. Il sera remplacé le 15 février par Pat Gelsinger, l'actuel patron de VMware, un spécialiste des solutions de virtualisation, que M. Gelsinger dirigeait avec succès depuis septembre 2012.

Malgré son récent rebond, l'action Intel est stable depuis un an en Bourse, alors qu'AMD a bondi de 77%, Nvidia de 119% et Broadcom a gagné 44%.