Intel flambe en attendant la cotation de Mobileye

(Boursier.com) — Intel bondissait hier soir de 8% après bourse à Wall Street. Le géant américain des microprocesseurs a annoncé en effet son intention de faire coter son activité dédiée aux véhicules autonomes, Mobileye, dès l'année prochaine. Compte tenu de l'engouement récent pour le secteur, avec par exemple un dossier Rivian qui capitalise encore près de 100 milliards de dollars sans réel chiffre d'affaires, une IPO de Mobileye pourrait bien, en effet, fortement revaloriser Intel. Intel envisage l'introduction en bourse de cette activité en milieu d'année prochaine. Le groupe resterait le principal actionnaire de l'unité après la transaction.

Intel va fournir plus de détails sur ses plans ce mardi. Pat Gelsinger, CEO du groupe, poursuit ainsi sa réorganisation du colosse informatique entreprise depuis février et son arrivée à la tête du groupe.

Mobileye, acquis par Intel en 2017 pour environ 15 milliards de dollars, a affiché depuis une vive expansion et présente ainsi un notable relais de croissance pour le groupe. Gelsinger affirme que le projet d'IPO fournit la meilleure opportunité pour bâtir sur le track record d'innovation de Mobileye et libérer de la valeur pour les actionnaires. Des sources familières de la question du Wall Street Journal estiment que l'IPO pourrait valoriser Mobileye plus de 50 milliards de dollars.