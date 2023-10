Intel flambe à Wall Street. Enfin la reprise ?

(Boursier.com) — Intel bondit de près de 8% avant bourse à Wall Street, le géant américain des microprocesseurs ayant largement dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre. Sur le trimestre clos, le groupe californien a affiché un chiffre d'affaires en retrait de 8% à 14,2 milliards de dollars, nettement supérieur toutefois au consensus qui était de 13,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de la division comprenant les activités PC a décliné de 3% à 7,9 milliards de dollars, contre 7,4 milliards de consensus. La marge brute s'est établie à 45,8%, contre 42,7% de consensus et 30% environ plus tôt cette année. Le bénéfice ajusté par action a été de 41 cents, pratiquement le double du consensus ! Le groupe prévoit un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes, laissant espérer un rebond des commandes après une longue période de disette sur le segment PC.

Le groupe de Santa Clara, éclipsé en bourse ces derniers mois par les stars de l'IA et en particulier Nvidia, semble donc reconquérir enfin les opérateurs. Intel envisage un chiffre d'affaires allant de 14,6 milliards à 15,6 milliards au quatrième trimestre, contre un consensus de 14,4 milliards. Sur la même période, le bénéfice ajusté par action est attendu à environ 44 cents contre 31 cents de consensus. L'amélioration attendue sur le marché PC et la gamme de produits plus compétitive du groupe pourraient donc enfin faire la différence. "Alors que nous sommes encouragés par nos progrès à ce stade, nous savons que nous avons encore beaucoup de travail face à nous", a indiqué le directeur général Pat Gelsinger.