Intel explose le consensus, le titre flambe de 8% !

(Boursier.com) — Le titre d'Intel a bondi vendredi de 8,1% pour finir à 68,47$ à Wall Street, après la publication par le groupe de résultats supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre 2019, assortis de prévisions elles aussi meilleures que prévu. Les ventes de micro-processeurs pour serveurs de centres de données (data centers) ont dépassé les attentes, de même que celle des puces pour PC. L'action Intel frôle désormais ses sommets historiques, inscrits en janvier 2000 pendant la bulle Internet, à 70,31$.

Le bénéfice net du géant des micro-processeurs basé à Santa Clara en Californie, s'est élevé à 6,91 milliards de dollars (1,58$ par action) au 4e trimestre, en hausse de 33% par rapport à la même période de 2018 (5,2 Mds$ et 1,12$ par action). En termes ajustés des éléments exceptionnels, le bénéfice par action (bpa) a atteint 1,52$, bien supérieur au 1,25$ attendu par les analystes du consensus du cabinet Factset.

Les ventes du trimestre ont totalisé 20,21 Mds$, en hausse de 8,3% par rapport aux 18,66 Mds$ dégagés un an plus tôt, et là aussi supérieurs aux 19,23 Mds$ attendus par les marchés.

Record de 33,1 Mds$ de flux de trésorerie en provenance des opérations

La division puces pour data-centers a vu ses ventes bondir de 19% à 7,2 Mds$, alors que les analystes tablaient sur 6,39 Mds$ (+5,2%)... La plus grande division d'Intel, celle des puces pour PC a crû de 2% à 10 Mds$, là où les analystes attendaient un recul de 0,8% à 9,75 Mds$.

Les revenus de la branche mémoires non-volatiles ont augmenté de 10% à 1,2 Md$, un peu en-deçà des attentes (1,23 Md$) et les revenus de "l'internet des objets" ont augmenté de 13% pour atteindre 920 millions de dollars, là où les analystes attendaient 1,05 Md$.

En 2019, le flux de trésorerie provenant des opérations a atteint un niveau record de 33,1 Mds$, tandis que le flux de trésorerie disponible ("free cash flow" ou FCF) s'est élevé à 16,9 Mds$. Le groupe a aussi reversé environ 19,2 Mds$ à ses actionnaires.

Pour le 1er trimestre en cours, Intel s'attend à un bpa de 1,30$ et des revenus de 19 Mds$, et pour l'ensemble de l'exercice, le groupe table sur un bpa de 5$ et des ventes d'environ 73,5 Mds$. Ces prévisions sont plus élevées que les attentes, logées à 1,04$ de bpa et 17,25 Mds$ de ventes pour le T1 et à 4,66$ de bpa et 72,41 Mds$ de ventes pour l'ensemble de 2020.

2019, une année pleine de défis pour Intel

"En 2019, nous avons gagné des parts dans un marché adressable en expansion, qui réclame plus de performance pour traiter, déplacer et stocker les données", a déclaré le directeur général d'Intel, Bob Swan, dans le communiqué de presse publié jeudi soir. "A l'issue de la première année de notre plan financier de long terme, nous sommes en avance tant sur les revenus que le bpa. Pour l'avenir, nous investissons pour être en tête dans les inflexions technologiques du futur, pour jouer un plus grand rôle dans le succès de nos clients et en vue de l'amélioration des revenus de nos actionnaires", a-t-il ajouté.

En 2019, Intel a dû faire face à des problèmes de production ainsi qu'à la concurrence accrue de groupes tels qu'AMD et Qualcomm, mais aussi Amazon, qui a annoncé des produits basés sur son propre processeur, le Graviton2. Intel a aussi cédé l'an dernier son activité de puces pour modem de smartphones à Apple.