Intel : encore du rouge

(Boursier.com) — Troisième séance consécutive de repli pour Intel qui se négocie au plus bas depuis décembre dernier. Le fabricant de puces continue à souffrir de sa dernière publication trimestrielle et du fait de l'annonce d'une rentabilité moindre au cours des prochaines années en raison de l'augmentation de ses dépenses. BMO Capital Markets a dégradé la valeur à 'performance de marché', ne voyant pas de scénario où l'action surperformerait. À moyen terme, le broker s'attend à "une baisse significative des FCF et à une longue période de redressement des bénéfices".