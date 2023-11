Intel : en pointe dans le militaire ?

(Boursier.com) — Intel serait en première ligne pour un éventuel programme de financement de plusieurs milliards de dollars du gouvernement américain visant à fabriquer des microprocesseurs destinés à des applications militaires, a rapporté le Wall Street Journal. Ainsi, le groupe serait le principal candidat susceptible de recevoir ces milliards de dollars de financement gouvernemental pour des installations sécurisées produisant des puces pour applications militaires et de renseignement, assure le WSJ, faisant allusion au Chips & Science Act de 53 milliards de dollars de Joe Biden. Intel pourrait donc utiliser ses installations en Arizona pour produire des puces destinées à la fois à l'armée américaine et aux services de renseignement, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à réduire sa dépendance aux technologies étrangères. Le WSJ note que, même si aucune indication formelle n'a été donnée quant au montant de la subvention, ni à l'entreprise qui en bénéficiera, Intel pourrait obtenir entre 3 et 4 milliards de dollars de financement pour son installation sur les 39 milliards de dollars de subventions à la fabrication prévues.