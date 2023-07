Intel en mode résurrection à Wall Street

(Boursier.com) — Intel s'envolait de plus de 8% après bourse hier à Wall Street. Le géant californien des microprocesseurs, surclassé ces derniers mois par la vedette sectorielle Nvidia bien mieux placée sur les produits liés à l'IA, a très agréablement surpris au deuxième trimestre. Intel a affiché ainsi des trimestriels largement supérieurs aux attentes de marché et livré une guidance par ailleurs solide. Après avoir été durement affecté par les difficultés du marché PC, Intel semble donc redresser la barre. Le directeur financier du groupe affirme par ailleurs qu'Intel bénéficiera de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, même s'il admet la forte concurrence. "Nos résultats du deuxième trimestre ont dépassé le haut de nos prévisions alors que nous continuons à exécuter nos priorités stratégiques, y compris la création d'un élan avec notre activité de fonderie et la réalisation de nos feuilles de route de produits et de processus", a déclaré le DG Pat Gelsinger.

Au deuxième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice surprise de 13 cents par action, à l'exclusion de certains éléments, contre un déficit anticipé par les analystes. Les revenus ont chuté de 15% à 12,9 milliards de dollars, mais dépassent nettement le consensus, qui était d'environ 12 milliards de dollars. L'informatique client, activité de puces PC, a généré 6,8 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre (-12%). Cela se compare à un consensus de 6,1 milliards de dollars. Les ventes des activités de centres de données se sont élevées à 4 milliards de dollars (-15%), contre un consensus de marché de 3,8 milliards de dollars. Le segment Network & Edge a généré 1,4 milliard (-38%), Mobileye 454 millions (-1%) et Intel Foundry Services 232 millions de dollars (quatre fois plus que l'an dernier).

Intel reste loin de ses meilleures performances, mais surprend donc positivement alors que les attentes étaient faibles. Le groupe travaille à améliorer encore son réseau d'usines. Le management a aussi indiqué qu'il ouvrirait ses installations aux rivaux pour qu'ils les utilisent sur une base contractuelle. Les marges d'Intel restent aussi très loin du niveau de 60% environ maintenu durant des années, mais ici encore, le Californien a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre. L'unité de centres de données d'Intel a raté la ruée vers les dépenses des grands fournisseurs cloud, qui ont faorisé Nvidia, mais le groupe n'a pas dit son dernier mot.

"Les grands clients du cloud ont consacré beaucoup d'énergie à la création d'environnements de formation à l'IA", a reconnu hier soir le patron d'Intel, Pat Gelsinger, qui pense que cela "s'équilibrera avec le temps", alors que les clients recherchent selon lui activement des alternatives aux puces Nvidia et envisagent notamment les offres d'accélérateurs d'Intel, avec sa gamme Gaudi. Gelsinger ajoute que tous les travaux liés à l'IA ne sont pas le genre de choses dans lesquelles les puces Nvidia excellent. "Notre stratégie est de démocratiser l'IA", a affirmé le CEO, qui veut mettre l'intelligence artificielle à l'échelle et "en la rendant omniprésente". Selon lui, même les PC bénéficieront de l'intérêt pour les logiciels basés sur l'IA à l'avenir. Exécuter des applications sur des ordinateurs personnels sera ainsi plus efficace que d'attendre les réponses de centres de données distants, prévoit Gelsinger...

Intel entend donc bien faire son "comeback", comme le suggèrent par ailleurs les prévisions fournies. Gelsinger estime que l'inventaire des composants PC est maintenant revenu à des niveaux normaux, incitant les clients à repasser des commandes. Il s'attend à une reprise soutenue au second semestre sur ce segment. Dans les serveurs, le rétablissement risque d'être moins rapide. La morosité en Chine et une demande plus faible que prévu chez certains clients cloud et entreprises pèsent en effet sur la division, à en croire le dirigeant. Cette crise persistera au troisième trimestre, mais il s'attend ensuite à une reprise sur la fin de l'exercice. Hors éléments, Intel prévoit un bénéfice de 20 cents par action pour le troisième trimestre, supérieur aux prévisions d'analystes. Les ventes du troisième trimestre sont anticipées entre 12,9 et 13,9 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 13,2 milliards de dollars. Intel table sur une marge brute de 43% au troisième trimestre, contre 41% de consensus. Le groupe, qui ne sous-traite pas sa production, a fait fonctionner ses usines sous leur pleine capacité. Les charges associées à cette sous-utilisation des usines diminuent désormais, selon le management, qui veut reconquérir son leadership de production avec les avancées technologiques.