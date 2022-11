Intel : échoue sur les 20$

(Boursier.com) — Intel régresse légèrement sous les 19$ en journée ce vendredi, poursuivant donc sa consolidation des dernières séances, alors que le groupe a communiqué cette nuit une mise au point de mi-trimestre dans le haut de fourchette des ses prévisions d'octobre dernier. Le groupe s'attend désorlais à une croissance séquentielle de 5-8% de son CA à 6,8-7 Mds$ sur le quatrième trimestre fiscal compte tenu d'une demande asiatique solide et de bonnes performances de ses lignes de produits de communication. La marge brute devrait quant à elle aussi ressortir en haut de fourchette des "plus ou moins 49%" auparavant annoncés.

Pas de surprise donc concernant le CA, mais cette petite précision inattendue sur la marge fait la différence hors-séance et permet au titre de remonter. Moins bon par contre, Intel s'attend à une perte nette de 90 M$ sur des investissements equity, soit plus que les 50 M$ annoncés initialement. Le tableau final est donc plutôt mitigé et le titre reste coiffé par la zone de résistance des 20$ ce jour.