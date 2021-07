Intel dope ses prévisions, mais peine à convaincre

(Boursier.com) — Intel , le géant américain des microprocesseurs, a dévoilé hier soir, après la clôture de Wall Street, des comptes supérieurs aux attentes de marché. En outre, le groupe de Santa Clara a rehaussé ses prévisions annuelles. Le titre consolidait néanmoins après bourse hier suite aux annonces, ce nouveau trimestre de repli des revenus montrant également l'impact de la rude concurrence d'AMD sur les segments PC et centres de données. Au sujet de la pénurie de 'puces', le CEO d'Intel, Pat Gelsinger, laisse entendre que le phénomène pourrait durer jusqu'en 2023...

Sur le second trimestre, Intel a réalisé un bénéfice par action de 1,28$, contre 1,06$ de consensus et 1,23$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 19,63 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin, contre 19,73 milliards un an plus tôt. Les revenus "ajustés" dépassent toutefois le consensus, à 18,5 milliards, en hausse de 2%. Le bénéfice ajusté trimestriel a été de 5,2 milliards de dollars.

La guidance du troisième trimestre est prudente, sans doute trop au goût des investisseurs, traduisant des pertes de parts de marché dans les centres de données. Les ventes 'ajustées' sur la période sont espérées à 18,2 milliards de dollars, proches du consensus FactSet (18,1 Mds$). La marge brute ajustée est anticipée à 55% environ et le bpa est attendu à 1,1$.

La guidance annuelle est de 73,5 milliards de dollars de revenus ajustés, supérieure au consensus de Wall Street, mais traduisant aussi un second semestre moins dynamique. La guidance est relevée d'un milliard de dollars. Le consensus était de 72,8 milliards.

Gelsinger a refusé enfin de commenter les récentes rumeurs relatives à un éventuel rachat de GlobalFoundries pour 30 milliards de dollars dans les activités de fonderie. Le CEO a simplement estimé que la consolidation dans l'industrie devrait se poursuivre, et ajouté que les fusions et acquisitions entraient dans la stratégie d'Intel.