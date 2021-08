Intel : des usines dans le monde entier ? Tout dépend des subventions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intel entend construire d'importantes usines de processeurs en dehors de l'Asie, et le groupe cherche à obtenir pour cela des milliards de dollars de subventions. Des personnes familières du sujet ont indiqué au Wall Street Journal que le directeur général du groupe américain, Pat Gelsinger, et d'autres dirigeants du groupe, avaient rencontré des responsables de l'administration Biden le mois dernier pour délivrer ce message. Le même discours est tenu à des dirigeants d'autres gouvernements à travers le monde. Les sources du WSJ précisent qu'Intel a discuté de projets d'usines en Chine, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et en Inde, mais que le groupe californien réserverait ses unités de production les plus avancées à des pays situés hors d'Asie, afin d'apaiser les inquiétudes américaines. Gelsinger aurait aussi rencontré le Commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, au printemps, et lui aurait indiqué que la mise en place d'un site avec deux modules d'usine coûterait 17 milliards d'euros.

En juin, Gelsinger aurait rencontré des politiciens en France, aux Pays-Bas et en Italie. Le CEO d'Intel entendrait retourner en Europe plus d'une fois d'ici la fin de l'année. Un responsable de l'entreprise a déclaré au WSJ qu'Intel pense que la mise en place d'usines en Europe pourrait coûter 40% de plus qu'en Asie, principalement en raison des subventions fournies par l'Asie. Dans une interview, le DG de Global Foundries, Tom Caulfield, a déclaré au WSJ que de plus en plus de gouvernements occidentaux constataient qu'ils devaient offrir des subventions correspondant aux incitations offertes par l'Asie afin "d'être plus compétitifs à l'échelle mondiale". Les responsables de TSMC ont rencontré quant à eux le conseiller du département du Commerce chargé de la mise en place du programme américain de subventions...