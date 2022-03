Intel : des investissements massifs en France et en Allemagne !

(Boursier.com) — Intel , le leader américain des microprocesseurs, a dévoilé la première étape de son plan d'investissement en Europe d'un montant total de 80 milliards d'euros sur dix ans. Le projet prévoit la création d'un nouveau centre de recherche & développement en France et d'un très important site de production de semi-conducteurs en Allemagne. Le pôle européen de R&D sera construit autour du plateau de Saclay, au sud de Paris, générant 1.000 postes high tech. La France deviendra donc le siège européen d'Intel pour les capacités de conception de calcul à haute performance et l'intelligence artificielle.

L'usine principale sera basée en Allemagne, à Magdebourg en Saxe-Anhalt, où Intel prévoit deux sites et les créations de 7.000 emplois dans le secteur de la construction et 3.000 postes permanents au sein de la firme. Le groupe californien va aussi renforcer son usine irlandaise. Il étudie enfin la création d'un site de conditionnement et d'assemblage en Italie.

L'investissement initial est chiffré à 33 milliards d'euros, dont 17 milliards pour l'usine allemande. L'Américain entend ainsi répondre à la demande accrue en puces pour ordinateurs, automobile ou smartphones, et réduire la dépendance de la région à l'égard des fournisseurs asiatiques. "Les investissements que nous prévoyons constituent une étape majeure tant pour Intel que pour l'Europe", a insisté le CEO d'Intel, Pat Gelsinger.