Intel change de président

(Boursier.com) — Intel , géant américain des microprocesseurs, a annoncé la démission de son président Omar Ishrak et la nomination de Frank Yeary pour le remplacer. Yeary a servi en tant qu'administrateur d'Intel depuis 2009. Il succède donc à Ishrak en tant que président du conseil d'administration. Ishrak a joué "un rôle déterminant dans mon retour dans l'entreprise en tant que DG et a favorisé une dynamique de travail à fort impact au sein du conseil d'administration et de l'équipe de direction", a déclaré le CEO Pat Gelsinger, revenu chez Intel en 2021 en tant que DG pour conduire le changement au sein de l'entreprise, qui restructure ses activités pour rattraper la concurrence. Le fabricant de puces américain a intensifié depuis ses investissements pour créer des usines aux États-Unis et en Europe.

"Bien que l'entreprise ait certainement de grandes tâches à accomplir, je suis convaincu que nous avons la bonne stratégie en place", a déclaré Yeary, qui siège également aux conseils d'administration de PayPal ou Mobileye. Ishrak, DG du fabricant de dispositifs médicaux Medtronic pendant près de neuf ans, était devenu président du conseil d'Intel en 2020. Il poursuivra son activité en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration d'Intel.