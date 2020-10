Intel cède ses puces NAND pour 9 Mds$

(Boursier.com) — Intel , colosse américain des microprocesseurs, va céder sa division dédiée aux puces mémoire NAND au groupe sud-coréen SK Hynix pour neuf milliards de dollars en cash. SK Hynix deviendra ainsi le numéro deux mondial du secteur - derrière Samsung Electronics -, avec cette transaction constituant sa plus importante acquisition historique. L'opération traduit la volonté d'Intel de se délester d'actifs non-stratégiques pour se concentrer, sur ce segment, sur ses puces mémoire Optane. L'Américain va donc vendre à SK Hynix, qui fait partie du conglomérat SK Group, ses activités de puces NAND, y compris dans les domaines des disques durs, des composants et des plaquettes, ainsi que son usine à Dalian, en Chine. Intel conserve la technologie plus avancée de mémoires Optane, développée avec Micron Technology. La division d'Intel regroupant activités NAND et Optane avait essuyé une quatrième perte annuelle consécutive en 2019, mais est parvenue à la rentabilité sur le premier semestre 2020.