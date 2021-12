Intel cède ses opérations NAND à SK Hynix

(Boursier.com) — La firme sud-coréenne SK Hynix a achevé la première phase de son acquisition de l'activité de puces de mémoire flash NAND d'Intel, après avoir reçu les approbations réglementaires de huit pays, dont la Chine. SK Hynix déboursera 7 milliards de dollars sur le prix total de 9 milliards de dollars de l'accord, a déclaré jeudi le numéro deux mondial des puces mémoires. L'accord, signé en 2020, permettra à Intel de se concentrer sur son activité de mémoire Optane, plus petite mais plus lucrative. Pour SK Hynix, il s'agit de la plus grosse acquisition jamais réalisée.

Une filiale de SK Hynix appelée Solidigm, dont le siège est à San Jose, en Californie, aux États-Unis, gérera l'activité de disques SSD NAND récemment acquise.

La deuxième phase de l'accord devrait se conclure en mars 2025 ou après, avec le paiement des 2 milliards de dollars restants, et comprendra l'acquisition par SK Hynix des actifs restants d'Intel dans l'activité NAND, y compris la propriété intellectuelle et la main-d'oeuvre.