Intel bondit, le fonds Third Point met la pression

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds spéculatif activiste Third Point, dirigé par Daniel Loeb, s'intéresse de près au dossier du fabricant de microprocesseurs américain Intel. L'action Intel bondit ainsi de plus de 4% en séance ce mardi à Wall Street, après une information de la chaîne 'CNBC' révélant que Third Point a exhorté la direction d'Intel à explorer ses "options stratégiques", y compris la séparation de la conception et de la fabrication de ses puces.

Dans une lettre envoyée mardi au président du fabricant de puces, Omar Ishrak, Daniel Loeb réclame des actions immédiates pour renforcer la position de l'entreprise en tant que fournisseur majeur de puces de processeur pour PC et centres de données.

Selon des sources citées par Reuters, le hedge fund basé à New York aurait amassé une participation de près d'un milliard de dollars dans Intel.

Dans sa lettre, l'investisseur souligne que le groupe a perdu ces dernières années sa position de leader du marché des microprocesseurs au profit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) et du sud-coréen Samsung Electronics. Intel a aussi perdu des parts de marché au profit de l'américain AMD (Advanced Micro Devices) notamment dans les puces pour data centers. Intel s'est aussi fait devancer par des groupes tels que Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle, un marché naissant dont Intel est largement absent, déplore Daniel Loeb.

Vers la fin du modèle intégré d'Intel ?

"Sans changement immédiat chez Intel, nous craignons que l'accès des Etats-Unis à une offre de semi-conducteurs de pointe ne s'érode, obligeant les Etats-Unis à s'appuyer davantage sur une Asie de l'Est géopolitiquement instable pour tout alimenter, des PC aux centres de données en passant par les infrastructures critiques, etc.", écrit encore le patron de Third Point.

Selon des sources citées par Reuters, Third Point pousserait Intel à abandonner son modèle intégré en séparant ses activités de conception de semi-conducteurs, de la fabrication de puces, cette dernière pouvant être confiée à un sous-traitant via la création d'un société commune.

Loeb souligne que de nombreux clients d'Intel, dont Apple, Microsoft et Amazon, ont entrepris de concevoir leurs propres puces, dont ils confient la fabrication à des sous-traitants est-asiatiques. Selon Third Point, Intel devrait tenter de conserver ces clients, en leur fournissant une alternative à la sous-traitance asiatique.