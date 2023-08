Intel abandonnerait l'opération Tower de 5,4 milliards de dollars

(Boursier.com) — Intel devrait annuler l'acquisition de Tower Semiconductor, d'après Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont précisé que les entreprises ne s'attendaient pas à recevoir l'approbation réglementaire de la Chine avant la date limite de l'accord. Intel avait auparavant accepté d'acquérir Tower Semiconductor pour 53$ par action en cash, soit une valeur d'entreprise de 5,4 milliards de dollars, en février 2022. Reuters croit aussi savoir qu'Intel abandonnerait l'acquisition du fabricant de puces sous contrat israélien Tower Semiconductor Ltd, faute d'approbation réglementaire de la Chine. Intel n'a donc pas obtenu à temps l'approbation des régulateurs chinois, ont indiqué les sources de Reuters, demandant l'anonymat avant une annonce officielle. "Cette évolution souligne à quel point les tensions entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que le commerce, la propriété intellectuelle et l'avenir de Taïwan se répercutent sur les accords commerciaux, en particulier lorsqu'il s'agit d'entreprises technologiques", ajoute l'agence. Intel n'envisagerait pas de négocier une prolongation du contrat et paierait plutôt à Tower des frais de rupture de 353 millions de dollars pour se retirer, ont ajouté les sources de Reuters.