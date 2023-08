Intel abandonne l'opération Tower de 5,4 milliards de dollars

(Boursier.com) — Intel , géant américain des processeurs, a comme attendu confirmé ce jour l'abandon d'un commun accord de son projet d'acquisition pour 5,4 milliards de dollars du fabricant israélien de puces Tower Semiconductor. Les entreprises n'ont pu en effet obtenir dans les temps les autorisations réglementaires nécessaires. Intel devra s'acquitter d'une indemnité de rupture de 353 millions de dollars. Le groupe avait auparavant accepté d'acquérir Tower pour 53$ par action en cash, soit une valeur d'entreprise de 5,4 milliards de dollars, en février 2022.

Intel n'a pas obtenu à temps l'approbation des régulateurs chinois, ont indiqué des sources de Reuters et Bloomberg plus tôt ce jour. "Cette évolution souligne à quel point les tensions entre les États-Unis et la Chine sur des questions telles que le commerce, la propriété intellectuelle et l'avenir de Taïwan se répercutent sur les accords commerciaux, en particulier lorsqu'il s'agit d'entreprises technologiques", ajoute Reuters.