Intel (-5,2%) : du bon, et du moins bon, dans les comptes du T1...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Intel chute de 5,2% à 59,30$ vendredi en séance à Wall Street, malgré la publication jeudi soir de comptes supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre 2020. Les investisseurs ont cependant été surpris et déçus par l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des ventes de la branche processeurs pour serveurs de centres de données, un secteur de plus en plus concurrentiel...

Avant la baisse du jour, le titre gagnait plus de 25% depuis le début de l'année, profitant notamment de l'annonce par le groupe d'un vaste programme d'investissement dans de nouvelles usines aux Etats-Unis, destinées à faire face à la pénurie de composants électroniques et à contrer la domination des fondeurs asiatiques sur le marché mondial des semi-conducteurs.

Au premier trimestre 2021, le bénéfice net du géant américain des microprocesseurs s'est élevé à 3,4 milliards de dollars (82 cents par action) contre 5,66 Mds$ (1,31$ par action) un an plus tôt. Le bénéfice par action (bpa) ajusté, notamment après 2,2 Mds$ de charges de restructuration, s'est élevé à 1,39$ contre 1,45$ en 2020, mais très supérieur au 1,15$ attendu par les analystes du consensus FactSet.

Les ventes du groupe ont légèrement reculé de 0,6% sur un an pour revenir à 19,7 Mds$, marquant un 3e trimestre consécutif de recul des revenus... Le consensus tablait toutefois sur des revenus bien moins élevés, de l'ordre de 17,79 Mds$. De son côté, Intel avait prévu un bpa de 1,10$ et des ventes de d'environ 17,5 Mds$ au 1er trimestre.

La concurrence d'AMD et d'Arm Holdings montrée du doigt

Les investisseurs ont cependant été déçus par la baisse plus forte que prévu des ventes de la division centres de données (-20% à 5,56 Mds$ contre 5,89 Mds$ attendu), qui montre qu'Intel est sous pression de la concurrence notamment de la part d'Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia, qui est en train d'acquérir le fondeur Arm Holdings. Les cours de Bourse d'AMD et de Nvidia progressaient respectivement vendredi de 5,1% et de 2,4%, en fort contraste avec la chute d'Intel...

"Nous pensons que ceci (la faiblesse de la division Data center) est liée à une perte de parts de marché au profit d'AMD et Arm", réagit le courtier Cowen dans une note à ses clients, tout en conservant sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 80$.

Hors "Data Center", la division historique des processeurs pour PC, la plus importante d'Intel, a fait mieux que prévu, avec une hausse de ses ventes de 8% à 10,6 Mds$, contre 10,17 Mds$ de consensus. Les puces destinées à l'internet des objets ont vu leurs ventes bondir à 914 millions de dollars contre 774,9 M$ attendus.

Pour le 2e trimestre, Intel prévoit des ventes de 18,9 Mds$ (17,8 Mds$ sans les puces mémoire, en cours de cession) et un bpa ajusté de 1,05$. Les analystes attendaient 17,55 Mds$ de ventes, mais tablaient sur 1,09$ de bpa ajusté, un peu mieux que les prévisions du groupe donc.