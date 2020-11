IntegraGen : succès de l'OPA amicale d'OncoDNA

(Boursier.com) — OncoDNA , faisant suite à la communication officielle de l'Autorité des marchés financiers français (AMF) sur les résultats finaux de la transaction initiée en juillet dernier, annonce le succès, au terme de la période de réouverture, de l'offre publique d'achat amicale visant les actions de la société IntegraGen.

Par conséquent, et tenant compte des 149.993 actions apportées à l'offre rouverte ainsi que des 223.793 actions acquises sur le marché lors de la période de l'offre rouverte, OncoDNA détient à ce jour 4.270.896 actions, représentant 63,71% du capital et des droits de vote théoriques, et 64,26% des droits de vote effectifs ; et devient ainsi l'actionnaire majoritaire d'IntegraGen.

Cette transaction permet d'allier l'expertise d'OncoDNA dans le domaine de la médecine de précision en oncologie et le savoir-faire d'IntegraGen en matière de séquençage de l'ADN et d'analyses bioinformatiques. L'alliance des deux sociétés permettra de proposer une gamme unique de services aux professionnels cliniques, oncologues, chercheurs et biologistes à travers le monde, et ce, en vue d'améliorer le traitement des patients souffrant d'un cancer avancé qui bénéficieront d'une solution complète alliant tests de laboratoire et logiciels dans le domaine de l'oncologie.