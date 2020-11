IntegraGen : succès de l'offre publique d'achat amicale initiée par OncoDNA

(Boursier.com) — OncoDNA , société privée de technologies de la santé et de médecine de précision centrée sur l'oncologie, faisant suite à la communication officielle de l'Autorité des marchés financiers français (AMF) sur les résultats finaux de la transaction initiée en juillet dernier, a le plaisir d'annoncer le succès, au terme de la période de réouverture, de l'offre publique d'achat amicale visant les actions de la société IntegraGen.

Par conséquent, et tenant compte des 149.993 actions apportées à l'Offre réouverte ainsi que des 223.793 actions acquises sur le marché lors de la période de l'Offre réouverte, OncoDNA détient à ce jour 4.270.896 actions, représentant 63,71% du capital et des droits de vote théoriques, et 64,26% des droits de vote effectifs ; et devient ainsi l'actionnaire majoritaire d'IntegraGen.

Cette transaction permet d'allier l'expertise d'OncoDNA dans le domaine de la médecine de précision en oncologie et le savoir-faire d'IntegraGen en matière de séquençage de l'ADN et d'analyses bioinformatiques. L'alliance des deux sociétés permettra de proposer une gamme unique de services aux professionnels cliniques, oncologues, chercheurs et biologistes à travers le monde, et ce, en vue d'améliorer le traitement des patients souffrant d'un cancer avancé qui bénéficieront d'une solution complète alliant tests de laboratoire et logiciels dans le domaine de l'oncologie.

"Le Conseil d'Administration d'OncoDNA et moi-même tenons à remercier les actionnaires d'IntegraGen pour leur confiance. OncoDNA et IntegraGen peuvent dès à présent débuter une nouvelle phase de développement basée sur les solides fondations bâties au cours de ces dernières années. Les équipes dirigeantes des deux entreprises ont déjà entamé le processus d'intégration de leur portefeuille de solutions et de leurs équipes respectives. Nous sommes confiants dans le fait que cette nouvelle étape dans l'histoire de notre entreprise nous permettra de croitre davantage encore, et de créer de la valeur pour nos employés et nos actionnaires, et plus important encore pour nos clients, que sont les oncologues et les patients", déclare Jean-Pol Detiffe, fondateur d'OncoDNA.

"C'est un jour important pour IntegraGen, pour nos clients et pour nos employés", ajoute Bernard Courtieu, CEO d'IntegraGen. "Le succès de cette transaction garantit une collaboration et une intégration optimales entre les équipes, et ce, afin de réaliser notre ambition de fournir à nos clients les meilleurs outils d'analyse et d'interprétation génomique. Cette alliance renforcera notre position sur le marché grâce à la mise en place d'un plan de croissance. Nous nous réjouissons de mettre ce plan à exécution et de travailler de concert avec OncoDNA."

OncoDNA est conseillée par ODDO BHF, conseiller financier et établissement présentateur de l'Offre, et par White & Case et Osborne Clarke en qualité de conseillers juridiques.

IntegraGen est conseillée par Portzamparc en qualité de conseiller financier, et Jones Day en qualité de conseiller juridique.