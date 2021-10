IntegraGen : résultat net en perte de 411 KE au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'IntegraGen du premier semestre 2021 s'élève à 5.014 KE, en hausse de 7% par rapport au premier semestre 2020 (4.706 KE). Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (172 KE), le chiffre d'affaires s'établit à 4.843 KE soit une croissance de 3%. Ces chiffres excluent l'activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l'année 2020.

Après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions, les produits d'exploitation s'établissent à 5.139 KE, contre 4.745 KE au premier semestre 2020.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 5.586 KE, en hausse de 21% par rapport au premier semestre 2020. Cette hausse s'explique par différents facteurs dont l'augmentation du coût des consommables, la refacturation de frais de personnel de la maison-mère (170 KE), l'augmentation des charges salariales par suite des embauches réalisées ces douze derniers mois. A fin juin 2021, la société comptait 56 collaborateurs contre 47 un an auparavant. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire d'Evry.

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente une perte de 331 KE, contre un gain de 248 KE au premier semestre 2020, essentiellement sous l'effet de l'augmentation des charges opérationnelles.

Après prise en compte des éléments exceptionnels nets de -3 milliers d'euros, le résultat net est en perte de 411 KE contre un bénéfice de 17 KE au premier semestre 2020.

La trésorerie disponible d'IntegraGen s'élève, à fin juin 2021, à 4.272 KE contre 5.124 KE à fin décembre 2020. L'évolution s'explique par le flux des opérations courantes, des variations du besoin en fonds de roulement et par des investissements dans les systèmes qualité. Cette position de trésorerie inclut un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 1.800 KE obtenu l'année dernière dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Activité

Services Génomiques

La croissance des ventes provient de la hausse des activités de séquençage, en particulier l'activité relative aux plateformes externalisées (+37%) et la plateforme SeqOIA (+25%). Les prestations dédiées aux laboratoires de recherche et aux équipes en charge de la recherche clinique sont temporairement en recul (-16%) malgré un carnet de commande record.

Software

Pour rappel, la société commercialise des logiciels d'interprétation et de services de consulting auprès de ses clients. Ces ventes sont stables compte tenue du développement commercial limité et du décalage de projets durant ces derniers trimestres à cause de la pandémie Covid-19.

Perspectives

IntegraGen a réussi au cours des derniers mois à maintenir un niveau d'activité élevé, pour les services dédiés à la recherche comme pour la plateforme industrielle de séquençage à usage clinique. Le carnet de commandes au 30 juin 2021 ressort en nette hausse par rapport à la même période de 2020, permettant d'envisager une croissance plus soutenue des activités au second semestre. L'intégration au sein du Groupe OncoDNA ouvre également des perspectives de développement commercial d'IntegraGen, au travers des filiales et distributeurs du Groupe, qui auront un impact dès le second semestre 2021.