IntegraGen renouvelle son partenariat avec l'Institut Pasteur

(Boursier.com) — IntegraGen annonce le renouvellement, jusqu'en décembre 2021, de l'accord de partenariat avec l'Institut Pasteur relatif aux opérations de séquençage à haut débit des activités de microbiologie réalisées à l'Institut Pasteur.

IntegraGen, spécialiste du décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, et l'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique dont la mission est notamment la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, par la recherche, l'enseignement et des actions de santé publique, annoncent aujourd'hui le renouvellement jusqu'en décembre 2021 de l'accord signé en février 2015 dans le domaine du séquençage à haut débit en microbiologie.

Par cet accord, IntegraGen poursuivra ses activités d'opérateur de la plateforme P2M (Plateforme de Microbiologie Mutualisée) de séquençage de microorganismes pour les Centres Nationaux de Référence (CNR) hébergés par l'Institut Pasteur. IntegraGen réalisera donc pour l'Institut Pasteur les opérations techniques de séquençage quotidiennes indispensables au typage des souches reçues par les CNR, permettant ainsi aux scientifiques de l'Institut Pasteur de s'appuyer sur des données issues de méthodes de séquençage de dernière génération.

Vincent Enouf, Directeur de la plateforme P2M, déclare : "Depuis cinq ans nous avons démontré notre capacité conjointe à fournir aux Centres nationaux de référence un service particulièrement efficace pour produire les données de séquençage à haut débit en microbiologie, avec à la clef des dizaines de milliers d'ADN séquencés pour des applications de santé publique mais aussi de recherche. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre cette collaboration et bénéficier du support et de l'expertise d'IntegraGen en séquençage à haut débit".

Bernard Courtieu, PDG d'IntegraGen, a ajouté : "Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli ces cinq dernières années avec les équipes de l'Institut Pasteur, référence mondiale en microbiologie depuis plus d'un siècle, et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre collaboration avec les équipes du P2M dans un contexte où ces prestations sont toujours plus nécessaires et où la maitrise de la qualité, des délais et des coûts demeure fondamentale".