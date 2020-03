IntegraGen : question de levier

(Boursier.com) — IntegraGen recule de 2% à 1,44 euro après avoir conclu un accord avec un centre de cancérologie américain de référence pour l'utilisation de Mercury, l'outil d'interprétation et de reporting des données de séquençage en cancérologie. Le Dana Farber Cancer Institute utilisera Mercury, le logiciel propriétaire d'IntegraGen, dans son processus d'analyse et de reporting de données de séquençage de tumeurs chez des patients atteints de cancer. Dana Farber prévoit d'utiliser Mercury pour l'analyse de séquences de panels de gènes ciblés, ainsi que de données obtenues à partir de séquençage d'exomes et de génomes complets.

Rappelons que Mercury est un outil intuitif pour l'interprétation de données génomiques en cancérologie à destination des cliniciens et des biologistes permettant de transformer extrêmement rapidement les données brutes de séquençage à haut débit en un rapport accessible pour la recherche et la recherche clinique. Basé sur le cloud, Mercury minimise la complexité générale, le temps d'analyse et le coût associé à l'interprétation et l'identification de variants qui peuvent avoir une implication dans la gestion médicale et thérapeutique des patients atteints de cancer...

"La vente de logiciels de bio-informatique est encore à ses débuts" commente Portzamparc. "Cette activité a généré environ 7% du CA en 2019 (0,6 ME), mais fait partie des principaux leviers de croissance mis en place par le groupe. C'est donc une bonne nouvelle pour Integragen qui souhaite développer son offre logicielle aux USA" poursuit l'analyste qui vise un cours de 3,50 euros en restant acheteur sur le dossier.