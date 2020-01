Integragen peine à convaincre malgré sa croissance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré un début de séance en hausse porté par la publication d'un chiffre d'affaires annuel en croissance de 20%, l'action Integragen a vite basculé dans le rouge. La société d'analyse du génome humain appliquée au domaine de l'oncologie a pourtant confirmé une génération de flux de trésorerie opérationnels positifs au second semestre 2019 et des perspectives de croissance rentable pour 2020.

Le bureau d'études Portzamparc s'attendait à un chiffre d'affaires 2019 un peu plus robuste mais note que la dynamique commerciale devrait perdurer cette année compe tenu des contrats pluriannuels signés et de l'augmentation des prises de commandes. Portzamparc attend une croissance de 15% à 9,5 ME pour 2020 et reste à l'achat sur Integragen avec un objectif de cours abaissé de 4,15 à 3,5 euros, ce qui reste près de trois fois supérieur au cours actuel proche de 1,2 euro.