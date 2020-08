IntegraGen : OncoDNA SA devient le premier actionnaire

(Boursier.com) — OncoDNA SA devient le premier actionnaire d'IntegraGen avec 29,99% des actions existantes, à la suite de rachats de titres sur le marché. Ces acquisitions d'actions IntegraGen font suite au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat amicale auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 juillet 2020. À la date de dépôt du projet d'offre, OncoDNA ne détenait aucune action IntegraGen. Les achats d'actions pour 29,99% du capital d'IntegraGen, ont été effectués sur le marché au prix de l'offre à 2,20 euros, conformément à la réglementation. Sous réserve de l'approbation par l'AMF et de l'autorisation du Ministère de l'Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France, l'offre publique serait lancée à la fin du troisième trimestre.

OncoDNA dit rester enthousiaste au sujet de l'opération et attend les prochaines étapes du processus. Cette opération associerait l'expertise d'OncoDNA en termes de médecine de précision en oncologie au savoir-faire d'IntegraGen dans les services de séquençage ADN et analyses bio-informatiques. La combinaison permettra d'offrir une solution complète alliant des tests de laboratoire avancés et des solutions dans le domaine de l'oncologie, qui bénéficieront aux traitements des patients atteints d'un cancer avancé.