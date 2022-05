IntegraGen : légèrement bénéficiaire en 2021

(Boursier.com) — Après un démarrage des opérations de la plateforme d'IntegraGen, début 2019, les prestations de séquençages de patients ont progressivement augmenté notamment sous l'effet de l'élargissement des indications. Il en ressort une hausse du chiffre d'affaires de 24% à 3,34 millions d'euros au cours de l'exercice (2,68 ME en 2020).

Le résultat d'exploitation poursuit, à -44 kE (-254 kE en 2020), son amélioration du fait de la croissance des ventes, des efforts de développements commerciaux et scientifiques menés ces dernières années ainsi que de la gestion rigoureuse des ressources.

Les revenus 2021 s'élèvent à 11,32 ME, en hausse de +26% par rapport à l'année précédente. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (546 kE), le chiffre d'affaires s'établit à 10,82 ME soit une croissance de 20% par rapport à 2020 (9 ME).

Les charges d'exploitation s'élèvent à 11,59 ME, en hausse de +23% par rapport à 2020. Cette hausse s'explique par différents facteurs dont l'augmentation du coût des consommables, la refacturation de frais de personnel de la maison-mère (512 KE), l'augmentation des charges salariales par suite des embauches réalisées ces 12 derniers mois. Sur la période, les effectifs moyens sont passés de 43 à 49 personnes. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire d'Evry.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ressort positif à 170 kE (-28 KE en 2020).

Le résultat exceptionnel s'explique principalement par des frais de restructurations. Il est une perte nette de -197 kE. Le crédit d'impôt est de 130 kE à comparer à 92 KE en 2020.

L'exercice 2021 se conclut par un résultat net positif de +15 KE en 2021 (-375 kE en 2020).

La trésorerie disponible d'IntegraGen s'élève à 4,78 ME à fin décembre 2021 (5,12 ME un an auparavant). Cette position de trésorerie inclut un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 1,8 ME obtenu dans le cadre de la pandémie Covid-19, dont le remboursement sur une période de 5 ans commencera en juin cette année.

Perspectives

IntegraGen entend poursuivre la croissance des revenus en 2022 sur base du carnet de commandes à délivrer et de la tendance positive observée sur le marché auprès des donneurs d'ordres académiques et privés.

L'intégration terminée au sein du groupe OncoDNA confirme les perspectives de développement commercial d'IntegraGen hors France.

La trésorerie disponible permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d'investissement.

Bernard Courtieu, Directeur Général d'IntegraGen, commente : "L'année 2021 a été exceptionnelle à plus d'un titre pour IntegraGen. C'est tout d'abord le premier exercice complet après l'OPA amicale d'Onco DNA et l'intégration opérationnelle des équipes. Ensuite, cela a été l'année de la pandémie qui a eu un impact particulier sur l'activité de la plateforme P2M de l'Institut Pasteur qui a été particulièrement sollicitée pour le séquençage des virus de COVID en sus de ses activités habituelles. Enfin, IntegraGen a poursuivi ses efforts de rationalisation, ce qui a permis d'atteindre l'équilibre financier : pour la première fois, la société réalise un excédent brut d'exploitation et un résultat net positifs. Désormais intégrée au groupe OncoDNA, IntegraGen peut offrir une gamme de services élargie et s'appuyer sur le réseau commercial international, en particulier en Belgique et en Espagne, ce qui augure de nouvelles perspectives de croissance. Nous souhaitons remercier tous nos clients qui sont demeurés fidèles durant la période de pandémie et aussi et surtout tous les employés des laboratoires et du développement qui par leur professionnalisme et leur engagement ont permis à IntegraGen de dépasser ses objectifs et, avant tout, contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients".