IntegraGen : Le chiffre d'affaires annuel 2021 non audité s'élève à 10,9 ME, en hausse de 21%

(Boursier.com) — IntegraGen , société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, non audité, pour l'année 2021.

Le chiffre d'affaires annuel 2021 non audité s'élève à 10,9 ME, en hausse de 21% par rapport à 2020 (9 ME). Ce montant n'inclut pas la refacturation des frais de personnel vers la maison-mère.

La croissance est principalement générée par les revenus issus du partenariat avec le Groupement Coopératif de Santé (GCS) SeqOIA suite à l'accélération des séquençages de patients et à l'élargissement des indications.

La plateforme de Microbiologie Mutualisée (P2M) opérée pour l'Institut Pasteur a été fortement sollicitée dans le cadre de la pandémie du virus Covid-19, et des besoins de séquençage des variants, entrainant un doublement des volumes par rapport à 2020. Les prestations de services du laboratoire d'Evry sont stables sur la période notamment du fait d'une relativement faible activité sur le premier semestre, compensée par une accélération au second. Enfin, le segment des logiciels d'interprétation est en léger recul du fait des efforts de prospection ralentis par cette même pandémie.

La trésorerie s'élève à 4,8 ME au 31 décembre 2021 comparé à 5,1 ME à fin 2020. Hors éléments non récurrents, la société a généré un flux de trésorerie opérationnel positif sur l'ensemble de l'année. Cette position inclut un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 ME obtenu en 2020 dans le cadre de la pandémie.

Les perspectives de croissance sont confirmées sur base du carnet de commande en hausse à fin 2021, des contrats pluriannuels en place et des synergies de revenus suite à l'intégration finalisée d'IntegraGen au sein du Groupe OncoDNA.

Bernard Courtieu, Directeur Général d'IntegraGen, déclare : "Dans le contexte délicat de la pandémie, en particulier pour les activités liées à la cancérologie, et de l'intégration au sein du Groupe OncoDNA, nous sommes particulièrement fiers d'annoncer une nouvelle croissance à deux chiffres de l'activité d'IntegraGen en 2021. Croissance à laquelle vient s'ajouter celle du carnet de commandes, nous permettant par conséquent d'envisager les perspectives commerciales 2022 avec confiance et ambition. Cette année encore, je souhaite remercier tout particulièrement l'ensemble des employés et des partenaires de la société grâce auxquels nous dépassons, pour la première fois, le seuil des dix millions d'euros de revenus."