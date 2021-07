IntegraGen : la position de trésorerie à fin juin 2021 s'élève à 4.272 KE

(Boursier.com) — IntegraGen , société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, non audité, pour le premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires non audité du premier semestre s'élève à 4.816 KE, en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2020 (4.706 KE).

Cette croissance prend en compte un premier semestre 2021 marqué par un fort ralentissement de l'activité économique générale, à comparer avec un S1 2020 dont le premier trimestre avait été moins impacté par la pandémie. Dans ce contexte, cette croissance démontre la robustesse du modèle économique d'IntegraGen.

Les activités de séquençage pour la 'R&D' ont continué de progresser à un rythme modéré, portées par des projets de séquençage de génome entiers, en particulier pour des clients européens. Les activités de séquençage pour les plateformes externes opérées par IntegraGen ont profité de la demande de séquençage liée à la pandémie, tandis que les activités de recherche clinique en oncologie, en particulier, ainsi que les ventes de logiciels d'interprétation, ont significativement ralenti du fait également de la pandémie.

La position de trésorerie à fin juin 2021 s'élève à 4.272 KE, ce qui correspond à une consommation de près de 850 KE par rapport à la situation de trésorerie au 31 décembre 2020. Cette évolution s'explique par des variations du besoin en fonds de roulement et par des investissements, notamment dans les systèmes qualité, de façon à obtenir diverses certifications destinées à accroitre la part du revenu réalisé avec les clients industriels.

Enfin, le carnet de commande au 30 juin 2021 ressort en nette hausse par rapport à la même période de 2020, permettant d'envisager une croissance plus soutenue des activités au second semestre. L'intégration d'IntegraGen au sein du Groupe OncoDNA, qui a acquis une majorité du capital de la société en 2020 lors d'une OPA amicale, ouvre également des perspectives de développement commercial d'IntegraGen, au travers des filiales et distributeurs du Groupe, qui auront un impact dès le second semestre 2021.

Bernard Courtieu, Directeur Général d'IntegraGen, déclare : "Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 confirme que malgré la pandémie, qui continue de perturber nos activités, la trajectoire de croissance des revenus est une fois de plus confirmée, certes à un niveau moindre mais avec des perspectives de rebond importantes. L'acquisition d'une majorité du capital de la société par la société belge OncoDNA se traduit par des synergies commerciales et opérationnelles qui permettront à IntegraGen de poursuivre son développement et sa croissance au sein du Groupe OncoDNA "