Integragen : L'EBITDA ressort positif à 170 KE

(Boursier.com) — Les revenus 2021 d'Integragen s'élèvent à 11.324 KE, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (546 KE), le chiffre d'affaires s'établit à 10.823 KE soit une croissance de 20% par rapport à 2020 (9.000 KE).

Les charges d'exploitation s'élèvent à 11.589 KE, en hausse de 23% par rapport à 2020. Cette hausse s'explique par différents facteurs dont l'augmentation du coût des consommables, la refacturation de frais de personnel de la maison-mère (512 KE), l'augmentation des charges salariales par suite des embauches réalisées ces douze derniers mois. Sur la période, les effectifs moyens sont passés de 43 à 49 personnes. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire d'Evry.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ressort positif à 170 KE contre une perte de 28 KE en 2020.

Le résultat financier présente un produit de 126 KE notamment suite à la cession de valeurs mobilières contre une perte de 2 KE en 2020.

Le résultat exceptionnel est une perte nette de 197 KE qui s'explique principalement par des frais de restructurations.

Les efforts de recherche, développement et d'innovation ont permis de dégager un crédit d'impôt de 130 KE à comparer à 92 KE en 2020.

L'exercice 2021 se conclut par un résultat net positif de 15 KE en 2021 contre une perte de 375 KE en 2020.

Une situation bilancielle solide

La trésorerie disponible d'IntegraGen s'élève à 4.781 KE à fin décembre 2021 contre 5.124 KE un an auparavant. L'évolution s'explique par le flux des opérations courantes, des variations du besoin en fonds de roulement et par des investissements dans les systèmes qualité. Cette position de trésorerie inclut un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 1.800 KE obtenu dans le cadre de la pandémie Covid-19 dont le remboursement sur une période de 5 ans commencera en juin cette année.

Poursuite de la croissance attendue

IntegraGen entend poursuivre la croissance des revenus en 2022 sur base du carnet de commandes à délivrer et de la tendance positive observée sur le marché auprès des donneurs d'ordres académiques et privés.

L'intégration terminée au sein du groupe OncoDNA confirme les perspectives de développement commercial d'IntegraGen hors France.

La trésorerie disponible permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d'investissement.