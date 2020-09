Integragen : EBIT positif de 0,2 ME au S1

Integragen : EBIT positif de 0,2 ME au S1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IntegraGen , société spécialisée dans le décryptage du génome humain annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2020, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 17 septembre 2020.

Le Chiffre d'affaires est de 4,7 ME, en croissance de +13% vs. S1 2019 et de +15% à périmètre comparable (hors activités de diagnostic). Le Résultat opérationnel (EBIT) est positif de 0,2 ME, à comparer à une perte de 0,3 ME au S1 2019.

Principales avancées opérationnelles :

-Augmentation des prestations de séquençage pour la recherche en dépit du contexte de crise sanitaire liée au Covid-19

-Renouvellement du contrat de prestation avec l'Institut Pasteur jusqu'au 31 décembre 2021

Offre amicale de OncoDNA sur le capital d'IntegraGen

-Projet de rapprochement avec la société OncoDNA lancée en juillet 2020 dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale.

Perspectives 2020 : confirmation d'une forte croissance attendue.

Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d'IntegraGen déclare : "Les résultats d'IntegraGen au premier semestre 2020 confirment la performance du second semestre 2019, avec un excédent brut d'exploitation positif. Nous annonçons également un chiffre d'affaires en croissance de 15% à périmètre comparable dans un contexte rendu particulièrement complexe par la crise sanitaire du deuxième trimestre. Cette performance confirme la justesse de notre modèle de focalisation sur la génomique et a été permise par la confiance et la fidélité de nos clients, ainsi que par les efforts et le dévouement de l'ensemble des employés d'IntegraGen.

Enfin, nous sommes très heureux de pouvoir mener le projet de rapprochement industriel et commercial avec la société belge OncoDNA. En effet, la complémentarité de nos actifs va nous permettre de créer un leader européen sur les marchés des services génomiques et d'accélérer nos ambitions internationales tout en pérennisant et développant les emplois au sein des deux sociétés."