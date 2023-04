IntegraGen : Croissance des revenus de 16% et excédent brut d'exploitation positif

(Boursier.com) — IntegraGen , société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats annuels audités pour l'exercice 2022, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 21 avril 2023.

Les activités de services génomiques, qui comprennent les prestations réalisées pour les laboratoires de recherche et les équipes en charge de recherche clinique, sont désormais regroupées sur le site d'Evry.

Le chiffre d'affaires annuel 2022 s'élève à 5.129 KE, en augmentation de 8% alors qu'il avait été stable au cours de l'exercice 2021. L'activité du laboratoire a été relativement faible sur le premier semestre et s'est intensifiée au second semestre.

En 2022, ce sont près de 20.000 échantillons biologiques qui ont été séquencés sur la plateforme d'IntegraGen à Evry.

Durant le premier trimestre, la plateforme a continué d'être sollicitée dans le cadre de la pandémie du virus Covid-19, et des besoins de séquençage des variants. L'activité liée au Covid-19 a commencé à décroitre au second semestre 2022 pour laisser place à l'activité habituelle de microbiologie.

En 2022, la plateforme a réalisé près de 84.428 séquençages microbiens dont 53 078 SARS-Cov-2, soit une augmentation globale de 30%.

Les produits d'exploitation s'établissent à 13.496 KE, contre 11.546 KE en 2021 après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions et des subventions.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 13.635 KE, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente.

Cette variation s'explique par différents facteurs dont la hausse des consommables nécessaire à la production, l'augmentation des dépenses commerciales et de marketing et l'augmentation des charges salariales. L'effectif moyen ressort à 53 collaborateurs en 2022 contre 49 un an auparavant.

Suite à l'augmentation des ventes et la maitrise des coûts malgré le contexte inflationniste, l'excédent brut d'exploitation reste positif à 62 KE en 2022, contre 170 KE l'année précédente.

Après prise en compte des éléments financiers, exceptionnels et des impôts, le résultat net est en légère perte de -4 KE contre un bénéfice de 15 KE en 2021.

La position de trésorerie à fin décembre 2022 s'élève à 4.507 KE, soit une baisse de 274 KE par rapport à la situation au 31 décembre 2021. Cette variation modérée reste en ligne avec les périodes précédentes. La position inclut le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) dont le solde restant dû est de 1.633 KE à la suite des remboursements ayant débuté en juin dernier.

PERSPECTIVES 2023 : POURSUITE DE LA CROISSANCE ATTENDUE

IntegraGen s'attend à une poursuite de la croissance des revenus en 2023 sur base du carnet de commandes à délivrer et de la tendance positive observée sur le marché auprès des donneurs d'ordres académiques et privés.

L'intégration terminée au sein du groupe OncoDNA confirme les perspectives de développement commercial d'IntegraGen hors France.

La trésorerie disponible permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d'investissement.

En 2023, la société poursuit ses investissements dans les domaines de la certification et l'assurance qualité de façon à pouvoir significativement augmenter son offre de services à l'industrie, particulièrement les activités de support au développement clinique de nouvelles molécules en oncologie.