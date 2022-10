Integragen : croissance de 35% des revenus et amélioration de la rentabilité

(Boursier.com) — Integragen annonce ses comptes semestriels. Les revenus du premier semestre 2022 s'élèvent à 6 764 KE, en hausse de 35% par rapport au premier semestre 2021. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère (351 KE), le chiffre d'affaires s'établit à 6 413 KE soit une croissance de 33%. Cette croissance reflète un premier semestre 2022 marqué par une forte reprise de l'activité économique générale, à comparer avec le S1 2021 dont le premier trimestre avait été significativement impacté par la pandémie. La reprise est visible dans tous les segments d'activité. Les produits d'exploitation s'établissent à 6 933 KE contre 5 138 KE au premier semestre 2021 après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions et des subventions.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 7 127 KE, en hausse de 28% par rapport au premier semestre 2021. Cette variation s'explique par différents facteurs dont l'augmentation des coûts de production notamment sous l'effet de l'inflation, la hausse des dépenses commerciales et de marketing et l'augmentation des charges salariales. A fin juin 2022, la société comptait 57 collaborateurs. Cette hausse illustre également les investissements en Qualité dans le cadre des certifications du laboratoire d'Évry.

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente une perte limitée de 79 KE contre -447 KE au premier semestre 2021. Le résultat net est en perte de -141 KE contre -411 KE au premier semestre 2021.

La position de trésorerie à fin juin 2022 s'élève à 4 489 KE.

IntegraGen entend poursuivre la croissance des revenus en 2022 sur base du carnet de commandes à délivrer et de la tendance positive observée sur le marché auprès des donneurs d'ordres académiques et privés. L'intégration terminée au sein du groupe OncoDNA "confirme les perspectives de développement commercial d'IntegraGen hors France". La trésorerie disponible permettra de financer les besoins opérationnels et en matière d'investissement, ajoute le groupe.