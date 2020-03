IntegraGen conclut un accord avec un centre de cancérologie américain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — IntegraGen a conclu un accord avec un centre de cancérologie américain de référence pour l'utilisation de Mercury, l'outil d'interprétation et de reporting des données de séquençage en cancérologie. Le Dana Farber Cancer Institute utilisera Mercury, le logiciel propriétaire d'IntegraGen, dans son processus d'analyse et de reporting de données de séquençage de tumeurs chez des patients atteints de cancer. Dana Farber prévoit d'utiliser Mercury pour l'analyse de séquences de panels de gènes ciblés, ainsi que de données obtenues à partir de séquençage d'exomes et de génomes complets.

IntegraGen est très heureux de la décision du centre anti Cancer Dana Farber d'utiliser Mercury et nous nous réjouissons d'interagir avec un nouveau centre de référence mondial qui utilisera cet outil bio-informatique d'aide à l'analyse et au reporting directement sur le cloud , commente Larry Yost, Directeur Général d'IntegraGen, Inc. Nous sommes convaincus que l'utilisation de Mercury permettra une meilleure compréhension de l'étiologie de la maladie des patients atteints de cancer et contribuera à bénéficier des avantages de la médecine personnalisée, en transformant les volumes de données de séquençage en résultats actionnables en pratique clinique. Nous sommes également impatients de poursuivre le développement de notre activité de logiciels d'interprétation génomique en Amérique du Nord .

Rappelons que Mercury est un outil intuitif pour l'interprétation de données génomiques en cancérologie à destination des cliniciens et des biologistes permettant de transformer extrêmement rapidement les données brutes de séquençage à haut débit en un rapport accessible pour la recherche et la recherche clinique. Basé sur le cloud, Mercury minimise la complexité générale, le temps d'analyse et le coût associé à l'interprétation et l'identification de variants qui peuvent avoir une implication dans la gestion médicale et thérapeutique des patients atteints de cancer.