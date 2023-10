IntagraGen : La position de trésorerie à fin juin s'élevait à 4.281 KE

(Boursier.com) — IntegraGen , une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats non-audités du premier semestre 20223, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 16 octobre 2023.

Les revenus s'élèvent à 6.088 KE, en baisse de 10% par rapport au premier semestre 2022. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère, le chiffre d'affaires s'établit à 5.628 KE comparé à 6.438 KE en 2022 soit un recul de 13%. Celui-ci s'explique essentiellement par la baisse de l'activité de la plateforme P2M suite à la forte diminution des séquençages liés au Covid-19. En excluant cet effet de base défavorable, le chiffre d'affaires aurait progressé de 6% durant la période.

Les produits d'exploitation s'établissent à 6.240 KE contre 6.933 KE au 30/06/2021 après prise en compte des transferts de charges et des reprises sur amortissements et provisions et des subventions.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 6.631 KE, en baisse de 7% par rapport au premier semestre 2022. Cette variation s'explique par différents facteurs dont la baisse des achats de réactifs pour la plateforme P2M compensée par l'augmentation des coûts de production notamment sous l'effet de l'inflation. A fin juin 2023, la société comptait 62 collaborateurs. Après une période d'investissements et de recrutements en particulier dans le département Qualité, ces coûts sont désormais stables.

Le résultat opérationnel avant impôts, amortissements et dépréciation (EBITDA) représente une perte de -290 KE, contre -79 KE au premier semestre 2022.

Après prise en compte des résultats financiers et exceptionnels, le résultat net est en perte de -271 KE, contre -142 KE au premier semestre 2022.

La position de trésorerie à fin juin 2023 s'élève à 4.281 KE, soit une variation de -0,2 ME par rapport à la situation de trésorerie au 31 décembre 2022. Cette variation modérée reste en ligne avec les périodes précédentes. La position inclut le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) pour 1.317 KE, obtenu en 2020 dans le cadre de la pandémie et dont le remboursement a débuté en juin dernier.

Bernard Courtieu, Directeur Général d'IntegraGen, a déclaré : "IntegraGen a réalisé au premier semestre 2023 une solide performance, retraitée de la baisse de l'activité liée au COVID sur le site de l'Institut Pasteur. Cette baisse est principalement liée au recul de commandes de réactifs pour la plateforme, ce qui explique l'impact limité sur la rentabilité. Hors Covid, l'activité au S1 2023 a été soutenue au laboratoire d'Évry et sur la plateforme opérée pour le compte du GCS SeqOIA.

Dans le cadre de notre plan stratégique, IntegraGen a poursuivi ses efforts dans le domaine de la qualité afin d'obtenir les certifications nécessaires au développement de l'activité des services à l'industrie pharmaceutique pour le développement clinique de nouveaux médicaments en oncologie. Ces développements porteront les principales perspectives de croissance en 2024/2025."