Installux : tassement des résultats en 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Installux a acquis 100% des titres de la société Mécanalu en octobre 2022. Compte tenu des impacts non significatifs sur la fin de l'année, la société Mécanalu n'a été consolidée qu'à compter du 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net réalisé par cette filiale en 2022 s'élèvent respectivement à 9,87 millions d'euros et 319 kE.

Le chiffre d'affaires du Groupe Installux s'est ainsi élevé à 163,3 ME en 2022, en hausse de +18% par rapport à 2021. Cette variation s'explique principalement par les hausses de tarif intervenues sur l'exercice 2022 (et par celles intervenues sur l'exercice 2021, ayant eu un impact en année pleine en 2022), en lien avec la forte hausse du cours de l'aluminium.

La marge brute est stable en valeur absolue, à 73,7 ME. La baisse du résultat opérationnel courant (-3 ME) à 8,79 ME s'explique principalement par la hausse des charges de personnel, hausse des charges externes, et recul des dotations nettes aux provisions.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 6,57 ME, en baisse de 1,9 ME par rapport à 2021, soit un repli de 22%.

Les capitaux propres part du Groupe atteignent 110 ME fin 2022.

La trésorerie nette du Groupe recule de 12,3 ME, à 28,7 ME fin 2022.

Dividende

Installux proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 20 juin, le versement d'un dividende de 8 euros par action au titre de l'exercice 2022, identique à l'exercice précédent.

Perspectives

Dans un contexte géopolitique et économique faisant peser un risque de ralentissement de l'activité, le groupe Installux reste particulièrement vigilant face à l'évolution des prix des matières premières et du coût de l'énergie et s'attache à en limiter les impacts en couvrant au mieux ses besoins.