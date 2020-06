Installux s'installe sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Installux annonce avoir tenu hier à son siège social son assemblée générale. Les actionnaires ont notamment approuvé le projet de transfert de la cotation des actions du marché réglementé d'Euronext Paris compartiment C vers Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet d'engager la procédure auprès d'Euronext Paris. Le Conseil d'administration qui s'est réuni le même jour a décidé de mettre en oeuvre ce transfert. Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation de la société sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles. Ce projet vise à permettre à la Société d'être cotée sur un marché "plus approprié à son fonctionnement". Euronext Growth possède une organisation simplifiée et plus adaptée aux besoins de la Société qui "pourra continuer d'une part à bénéficier de l'attrait des marchés financiers tout en réduisant ses coûts et ses contraintes et d'autre part à respecter ses obligations en termes de réglementation et de communication".

Selon le calendrier indicatif, le mercredi 19 août 2020 aura lieu la notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth. La diffusion d'un communiqué de presse par la Société actant du transfert sur Euronext Growth Paris et la mise en ligne du document d'information se feraient le 24 août. L'admission des actions sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture) est attendue le 1er septembre.