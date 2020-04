Installux : résultat opérationnel en progression de 9,5% en 2019

Installux : résultat opérationnel en progression de 9,5% en 2019









Crédit photo © Installux

(Boursier.com) — Le Groupe Installux affiche un chiffre d'affaires en progression de 5% à 133,3 millions d'euros, en deçà de 1% par rapport à son objectif initial, ce qui est conforme à l'activité du marché français du bâtiment qui est finalement restée stable en 2019. La variation du cours de l'aluminium n'a pas eu d'impact sur les ventes de la société Installux Extrusión Services.

Le résultat opérationnel est en progression de 9,5% et revient à 9,2% du chiffre d'affaires pour s'établir à 12,3 millions d'euros. Cette évolution s'explique principalement par une progression de la marge brute (hausses de tarif de ventes et de volumes / taux de marge brute quasiment stable) qui a permis d'absorber notamment la hausse des frais fixes et des charges de personnel (effectif salarié moyen supérieur de 11 personnes / intéressement et participation en hausse).

Le résultat net du Groupe d'un montant de 9 millions d'euros, est en hausse de 0,8 millions d'euros par rapport à 2018.

En raison d'un niveau d'investissement important de près de 15 millions d'euros, totalement autofinancés, et de stocks en hausse de plus de 9 millions d'euros, la trésorerie nette du Groupe s'est dépréciée de 17,7 millions d'euros et atteint un total de 23,4 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les principaux investissements effectués concernent la société Installux Extrusión Services en Espagne, en particulier consacrés à l'achèvement de l'implantation d'une ligne d'extrusion sur le site de Parets del Vallès pour 2,9 millions d'euros, et dans l'acquisition d'une unité de traitement de surface à Santa Oliva pour 5,2 millions d'euros.

DIVIDENDE

Pour préserver ses marges de manoeuvre dans un contexte de crise du Covid-19, et dans le respect des valeurs de solidarité et d'exemplarité dont les membres du Conseil d'administration ont toujours su faire preuve, ce dernier proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 25 juin prochain de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019.

Lors de sa séance du 27 avril 2020, le Conseil d'administration a procédé à l'annulation de 18 214 actions auto détenues, de sorte que le capital de la société s'élève désormais à 4 564 576 euros.

PERSPECTIVES 2020

En termes d'activité et de résultat, les perspectives 2020 seront naturellement affectées par le Covid-19 et toutes les sociétés du Groupe Installux, malgré leurs efforts de reprise rapide et sécurisée de leur activité, devraient voir leurs performances économiques dégradées. Elles ne sont toutefois pas en capacité d'apprécier l'impact chiffré éventuel, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures sanitaires annoncées par les gouvernements pour aider les entreprises nationales et internationales. À la date d'arrêté des comptes 2019 de l'ensemble des sociétés du Groupe Installux, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes qui remettent en cause la capacité des entités à poursuivre leur exploitation.