Installux : Le résultat net part du Groupe s'établit à 8,4 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Installux s'est élevé à 138,7 ME en 2021, en hausse de 23% par rapport à 2020. Cette variation s'explique principalement par la crise sanitaire, qui avait fortement perturbé l'activité du 1er semestre 2020, mais aussi par des hausses de tarif intervenues sur l'exercice 2021.

Une 2ème presse d'extrusion aluminium a été mise en service sur le site espagnol de Santa Oliva.

RÉSULTATS ET ÉLÉMENTS BILANTIELS

Du fait de la hausse d'activité et de l'amélioration du taux de marge de 0,9 point (53,1% contre 52,2%), la marge brute progresse de 14,6 ME.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 5,2 ME, notamment après prise en compte des augmentations de charges suivantes : charges de personnel pour 2,7 ME, charges externes pour 4,7 ME et dotations nettes aux provisions pour 2,6 ME.

En 2021, le résultat opérationnel est identique au résultat opérationnel courant, tandis que l'exercice 2020 faisait apparaître d'autres produits et charges opérationnels non courants de -0,9 ME liés à la sortie du périmètre de la société Roche Habitat.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 8,4 ME, en hausse de 4,8 ME par rapport à 2020.

Après déduction des dividendes versés en 2021 de 2,3 ME, les capitaux propres part du Groupe atteignent 106,2 ME fin 2021.

La trésorerie nette du Groupe s'élève à 41 ME fin 2021. Sa hausse de 16 ME se décompose ainsi : flux net généré par l'activité + 26,1 ME, opérations d'investissements - 4,4 ME, opérations de financement - 5,8 ME et incidence des variations de cours des devises +0,1 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 21 juin prochain le versement d'un dividende de 8 euros par action au titre de l'exercice 2021, comme au titre de l'année précédente.

PERSPECTIVES 2022

Le Groupe reste particulièrement vigilant face à l'évolution de la situation en Ukraine et en Russie. Ce contexte géopolitique instable fait peser un risque sur le prix et la disponibilité des matières premières. Il en est de même du coût de l'énergie, dont l'envolée actuelle est susceptible d'avoir un impact significatif sur les comptes 2022 du Groupe.

Publication du rapport financier 2021 au plus tard le 30 avril 2022.