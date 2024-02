Instacart supprime 7% de ses effectifs

(Boursier.com) — Instacart , qui cote sous le nom de Maplebear à Wall Street, a annoncé qu'il allait supprimer 7% de ses effectifs afin d'améliorer ses marges. Ainsi, le groupe de livraison de produits alimentaires supprimera 250 postes et restructurera son équipe de direction. Le directeur des opérations Asha Sharma, le CTO Varouj Chitilian et le 'Chief Architect' JJ Zhuang, vont quitter le groupe. Instacart a annoncé hier soir des revenus de 803 millions de dollars pour le trimestre clos fin décembre, contre 805 millions de consensus. L'Ebitda ajusté a été de 199 millions de dollars, supérieur aux anticipations de marché. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe envisage un Ebitda ajusté allant de 150 à 160 millions de dollars, et une valeur brute des transactions allant de 8 à 8,2 milliards.