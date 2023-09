Instacart : l'introduction à suivre à Wall Street ce jour !

(Boursier.com) — Instacart a confirmé une fixation du prix de son introduction en bourse à Wall Street en haut de fourchette, qui lui permettrait de lever 660 millions de dollars dans le cadre de ce qui constituerait l'une des principales "IPO" de l'année. Le service de livraison alimentaire a comme attendu revu en hausse ses prétentions, vendant 22 millions de titres à 30$ pièce. La fourchette indicative, de 28 à 30$, avait déjà été rehaussée suite au succès relatif de l'introduction d'Arm Holdings. Arm s'était envolé de près de 25% le 14 septembre pour sa première journée de cotation, mais a depuis reperdu pas mal de terrain.

Quoi qu'il en soit, Instacart serait valorisé près de 10 milliards de dollars sur la base du prix d'introduction de 30$. Les cotations débutent aujourd'hui sur le Nasdaq sous le symbole 'CART' et constitueront un nouveau test pour le marché à Wall Street. Notons que le 'pricing' de l'IPO du groupe marketing et d'automatisation des données Klaviyo intervient également aujourd'hui, tandis que l'Allemand Birkenstock Holding prépare aussi son arrivée sur la cote américaine.

Le groupe de San Francisco Instacart, dirigé par la Française Fidji Simo, qui avait précédemment quitté Sète pour la Silicon Valley et Facebook, a donc fixé la barre un peu plus haut en termes de 'pricing', mais la valorisation demeure encore très inférieure aux 39 milliards de dollars du round de financement qui avait été mené il y a plus de deux ans.

Les actionnaires existants du groupe vont céder 7,9 millions de titres contre 14,1 millions pour Instacart. En outre, dans le cadre de la transaction, PepsiCo achèterait pour 175 millions de dollars de titres préférentiels convertibles. Parmi les autres investisseurs clés dans le cadre de l'opération comptent également Norges Bank, TCV, Sequoia, Valiant Capital Management et D1 Capital Partners. D1 et Sequoia s'affichaient déjà parmi les grands actionnaires du groupe. Le service de San Francisco Instacart, incorporé en tant que Maplebear, a affiché des revenus du premier semestre en croissance de 31% à 1,5 milliard de dollars.