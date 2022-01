Insight annonce la nomination de sa nouvelle PDG monde

(Boursier.com) — Insight Enterprises (cotée au NASDAQ : NSIT), intégrateur global de technologies ("Insight Intelligent Technology Solutions") auprès des entreprises de toutes tailles annonce ce jour la nomination de Joyce Mullen au poste de Présidente et Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Ken Lamneck, Président et Directeur Général du Groupe depuis 2010, restera au sein de l'entité pour accompagner Joyce dans sa transition vers son nouveau rôle.

En 2021, Joyce Mullen a occupé le poste de Présidente d'Insight pour l'Amérique du Nord et était, avant cela, la Présidente de Global Channel, Embedded & Edge Solutions pour Dell Technologies, où elle a passé 21 ans de sa carrière. Elle est intervenue dans divers domaines tels que la vente, les services et les solutions technologiques. Elle a apporté à Insight une vaste expertise dans le domaine de la distribution, faisant preuve d'un solide leadership dans la fourniture de services et de solutions technologiques aux clients.

"Joyce est la candidate idéale pour mener notre entreprise vers l'avenir", a déclaré Ken Lamneck, ancien Président et Directeur général d'Insight. "Joyce a un style de leadership inspirant, une approche orientée vers la personne, et de solides relations avec nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires - en plus de sa grande expertise en matière de services et de solutions technologiques".

Joyce Mullen a ajouté : "Je suis enthousiasmée par notre vaste portefeuille de solutions ainsi que par notre culture inclusive et nos valeurs, qui constituent une base solide pour la croissance et la transformation continue".