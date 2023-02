Innovacom mène le nouveau tour de financement de GreenWaves Technologies qui lève 20 ME

(Boursier.com) — Thales , le fonds Definvest du ministère des Armées géré par Bpifrance et le Fonds French Tech Seed, ainsi que les actionnaires historiques Soitec et Zepp Health participent également à cette levée de fonds qui permettra à l'entreprise de soutenir la montée en puissance de la production de ses processeurs GAP9 et le développement de sa prochaine génération.

"Ce nouveau tour de table est un signal très positif pour GreenWaves technologies et l'écosystème deep tech. D'une part il valide la pertinence de la technologie développée par l'équipe. D'autre part il démontre qu'avec un soutien constant et adapté à chaque étape de développement, l'émergence de futurs champions industriels est une réalité. Greenwaves Technologies s'inscrit ainsi en parfaite cohérence avec la thèse d'investissement d'Innovacom et nous sommes très heureux de les accompagner dans cette nouvelle étape" explique Vincent Deltrieu, Partner et membre du Directoire au sein d'Innovacom.

"Nous sommes ravis et honorés de la confiance renouvelée d'Innovacom, un des rares acteurs français du capital-innovation à avoir de l'appétit pour le semiconducteur, une industrie dont l'importance capitale a été redécouverte récemment et pour laquelle les start-ups jouent un rôle clé dans le développement de technologies de rupture au service de marchés émergeant" commente Loïc Lietar, co-fondateur et CEO de GreenWaves Technologies.