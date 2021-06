Innelec : un bénéfice annuel de plus de 7 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Innelec qui a enregistré sur l'exercice 2020-2021, clos le 31 mars 2021, un chiffre d'affaires annuel de 125,6 ME, en hausse de 22,8%, affiche un résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissement et provisions nettes de reprise de 3,5 ME multiplié par 2,3 par rapport à l'exercice

2019-2020. Le Résultat Opérationnel Courant s'établit à 2,4 ME.

Le Résultat Opérationnel Non Courant ressort à 4,7 ME après prise en compte de la cession des titres Focus Home Interactive

réalisée en juillet 2020 pour 4,9 ME.

Le Résultat net Part du Groupe s'établit à 7,1 ME, incluant 0,5 ME d'Impôts différés actifs. A l'issue de l'exercice, un solde de 2 ME de déficit reportable restera à activer.

Compte tenu de ces résultats, le Directoire proposera à l'Assemblée générale du 23 septembre 2021 un dividende de 0,80 Euro/action.