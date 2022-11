Innelec signe un accord européen de licence avec le PSG pour les accessoires de la marque Konix

(Boursier.com) — Innelec annonce la signature d'un accord de licence avec le Paris Saint-Germain sur l'ensemble du territoire européen pour la fabrication et la distribution d'accessoires gaming sous sa marque Konix. Fort du succès de la gamme d'accessoires Konix sous licence FFF (Fédération Française de Football), ce nouvel accord renforce l'offre et la dimension internationale de Konix.

Ces 10 dernières années le Paris Saint-Germain est devenu, avec un budget de plus de 700 millions d'euros, une vitrine du football mondial en accueillant des joueurs iconiques suivis par plus de 150 millions de fans. Le Paris Saint-Germain a également beaucoup investi sur les réseaux sociaux et dans le développement de sa marque à l'international avec l'ouverture de boutiques dans les principales capitales en Europe et en Asie, qui distribueront également les produits Konix.

Konix va développer et commercialiser à compter du 1er trimestre 2023 une série d'accessoires (casques, claviers, chaises, housses, sacs gaming, ...) sublimés par la licence du Paris SaintGermain et de ses joueurs, stars mondiales du football.

Cet accord va permettre de consolider la place de leader de Konix sur le marché français et sera un accélérateur de développement à l'international.

Prochains rendez-vous :

Résultats S1 2022-23 : le 15 décembre 2022 (après Bourse)

Chiffre d'affaires T3 2022-23 : le 15 février 2023 (après Bourse)

Chiffre d'affaires T4 2022-23 : le 10 mai 2023 (après Bourse)

Résultats annuels 2022-23 : le 14 juin 2023 (après Bourse).