Innelec : Signature d'un accord européen de licence avec le manga "One Piece" pour les accessoires de la marque Konix

(Boursier.com) — INNELEC annonce la signature d'un accord européen de licence avec le manga "One Piece" pour la fabrication et la distribution d'accessoires gaming sous sa marque Konix. Fort du succès de la gamme d'accessoires Konix sous les licences de manga Naruto, My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, ce nouvel accord enrichi l'offre de Konix et lui permettra de renforcer son rayonnement à l'international.

Depuis son apparition en tant que manga en 1997 et adapté en animé dès 1999, One Piece est devenu l'une des principales références dans le domaine de l'animation et des bandes dessinées japonaises. Avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus à travers 58 pays dans le monde, One Piece est l'une des franchises médiatiques les plus rentables de tous les temps. La France, pays d'adoption du célèbre manga, n'est pas en reste avec 31 millions d'exemplaires écoulés depuis 2011, ce qui en fait le no1 des ventes dans l'édition des revues japonaises.

One Piece représente un écosystème complet avec la diffusion de plus de 1000 épisodes en continu chaque semaine depuis 1999 partout dans le monde, des jeux vidéo mais également plus de 13 Films sur grand écran, dont la dernière sortie en salle "ONE PIECE RED" le 10 août 2022 en France a attiré plus de 2.000.000 de spectateurs en Europe, un véritable triomphe pour un film d'animation japonais.

Konix va développer une série d'accessoires (casques, claviers, chaises, housses, sacs gaming, ...) sublimés par la licence One Piece et ses personnages iconiques. Cet accord va permettre de consolider la place de leader de Konix sur le marché français et sera un accélérateur de développement à l'international.

